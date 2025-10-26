Εντυπωσιακό θέαμα αντικρίζουν αυτές τις μέρες όσοι περπατούν κατά μήκος του Ληθαίου ποταμού στα Τρίκαλα. Το νερό έχει γεμίσει με εκατοντάδες ψάρια, που κολυμπούν ανάμεσα στα νερά και τα φθινοπωρινά φύλλα, δημιουργώντας ένα σκηνικό ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς μέσα στην καρδιά της πόλης.

Το φαινόμενο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών περαστικών, οι οποίοι σταματούν για να απολαύσουν το θέαμα και να απαθανατίσουν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες. Τα ψάρια φαίνεται να έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Ληθαίος —το ποτάμι που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων— για ακόμη μια φορά αποδεικνύει πως αποτελεί ζωντανό κομμάτι του φυσικού και αστικού τοπίου, συνδέοντας τη φύση με την καθημερινότητα των κατοίκων.