Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, αδελφό και θείο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γιώργος Παπαγιάννης

Ιωάννης Παπαγιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .