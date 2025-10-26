Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, για να ευχηθεί τα καλύτερα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, για την ονομαστική του εορτή.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Κουρέτας, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τον επισκέφθηκαν ή επικοινώνησαν μαζί του με την αφορμή την γιορτή του και ήταν πολλοί αυτοί, πολιτικοί, Αυτοδιοικητικοί, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, παραγωγικών φορέων, πολίτες, φίλους και συνεργάτες, γεγονός που τον τιμά ιδιαίτερα και αποτελεί για την ίδια πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουρέτας ανέφερε: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι με τίμησαν σήμερα με τις ευχές τους. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη των Θεσσαλών είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μια Θεσσαλία πιο ανθρώπινη, πιο ανθεκτική, πιο δημιουργική. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και προκοπή. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τη Θεσσαλία μας προς το καλύτερο. Ενωμένοι, μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα για την Θεσσαλία που αγαπάμε να υπηρετούμε, τον ευλογημένο αυτό τόπο. Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες, Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας».