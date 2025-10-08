Ενημερωτική συνάντηση για θέματα του νέου ΦοΔΣΑ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο γραφείο του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά. Ο δημοτικός σύμβουλος Αποστόλης Παππάς και οι πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέστορας Παπαδημητρίου (Παπλαιοπύργου) και Νίκος Τρίγκας (Ζηλευτής) συνομίλησαν με τον Δήμαρχο για τη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε στον ΦοΔΣΑ και τα δεδομένα που υφίστανται κυρίως για τα δύο χωριά.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι όσες πρόνοιες προβλέπονται από το καταστατικό, θα τηρηθούν στο ακέραιο.