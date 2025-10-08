Το μουσικό στέκι ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ διοργανώνει για δωδέκατη χρονιά φεστιβάλ μουσικών σχημάτων και συγκροτημάτων στις 9 – 10 – 11 και 12 Οκτωβρίου.Έχοντας στο ενεργητικό του τα πετυχημένα προηγούμενα ένδεκα φεστιβάλ όπου όλα τα τρικαλινά μουσικά συγκροτήματα μέσα σε ένα μουσικό, γεμάτο ζωντάνια και έμπνευση διήμερο, μάγεψαν το τρικαλινό κοινό, φιλοδοξεί φέτος σε μια νέα συνάντηση πιο πλούσια, διαφορετική και εμπλουτισμένη πέραν των μουσικών σχημάτων του νομού μας, και με μπάντες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, που θέλουν να επικοινωνήσουν, να

συναντηθούν με τις μπάντες της πόλης μας και να παρουσιάσουν την δουλειά τους στο κοινό, μέσα από την μαγεία « της σκηνής», και την αμεσότητα του LIVE.

Ένα τετραήμερο, γεμάτο από ήχους όλων των ειδών και για όλα τα γούστα!

Ήχοι και μουσικές από την πόλη μας, από άλλες πόλεις της Ελλάδας, από το εξωτερικό ….. και η συνέχεια επί «μουσικής σκηνής»!

Είσοδος Ελεύθερη!

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ έχει ως εξής:

Πέμπτη 9 Οκτώβρη

CHAOS ENGINE RESEARCH(PL) – SPITBACK (GR) – NEST OF PLAGUES(HU)

Παρασκευή 10 Οκτώβρη

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ – ΠΑΛΙΑ ΦΡΟΥΡΑ – ΚΛΩΝΟΙ

Σάββατο 11 Οκτώβρη

ΙΔΑΜΑΤΕ – LOGS – ANIMAL ANATOMY – THIS I OWE

Κυριακή 12 Οκτώβρη

GARLIC BOΝGS – MAGENDA – ΕΚΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Ώρα έναρξης 9 μ.μ.