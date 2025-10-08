Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας Καρδιάς, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, η 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην αίθουσα αναμονής της 1ης ΤΟ.Μ.Υ. Τρικάλων.

Πραγματοποιήθηκε διαμοιρασμός ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημέρωση σχετικά με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών για την προστασία από τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.