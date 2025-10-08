Σε ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι με τις πολιτιστικές δράσεις, αλλά «με τις πρακτικές όσων χρησιμοποιούν τέτοια γεγονότα για να προωθήσουν ιδιωτικά συμφέροντα». Παράλληλα, κάνουν λόγο για «ευρωπαϊκά κονδύλια που καταλήγουν σε αδιαφανείς διαδρομές» και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές «έλεγχο και λογοδοσία».

Το κλίμα στο νησί παραμένει τεταμένο, καθώς πολλοί θεωρούν την επίσκεψη του πρίγκιπα «προσχηματική» και συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Άλλοι, πάντως, επισημαίνουν ότι το φεστιβάλ μπορεί να αναδείξει διεθνώς την Αλόννησο και να στηρίξει τον τουρισμό της.

Η πραγματικότητα είναι πως η άφιξη του πρίγκιπα Αλβέρτου έχει ήδη διχάσει την τοπική κοινωνία, με τις απόψεις να κινούνται ανάμεσα στην αντίσταση απέναντι σε εξωγενείς παρεμβάσεις και την προσδοκία προβολής του νησιού σε διεθνές επίπεδο.