Έντονο αναβρασμό έχει προκαλέσει στην Αλόννησο η επικείμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, ο οποίος έχει προσκληθεί να παρευρεθεί στα εγκαίνια του AMoS Film Festival, μιας νέας διοργάνωσης αφιερωμένης στον κινηματογράφο και τη θάλασσα. Οι κάτοικοι ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να εκφράσουν τη διαφωνία τους, ετοιμάζοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του νησιού την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.
Η πρωτοβουλία προέκυψε έπειτα από συνέλευση κατοίκων, όπου εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για τον ρόλο της ΜΚΟ “Ίδρυμα Θάλασσα”, η οποία βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Όπως επισημαίνουν, «ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν χωρίς διαφάνεια και παρεμβαίνουν σε ζητήματα που αφορούν τον φυσικό πλούτο και το Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου, παραμερίζοντας την τοπική κοινωνία».
Σε ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι με τις πολιτιστικές δράσεις, αλλά «με τις πρακτικές όσων χρησιμοποιούν τέτοια γεγονότα για να προωθήσουν ιδιωτικά συμφέροντα». Παράλληλα, κάνουν λόγο για «ευρωπαϊκά κονδύλια που καταλήγουν σε αδιαφανείς διαδρομές» και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές «έλεγχο και λογοδοσία».
Το κλίμα στο νησί παραμένει τεταμένο, καθώς πολλοί θεωρούν την επίσκεψη του πρίγκιπα «προσχηματική» και συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Άλλοι, πάντως, επισημαίνουν ότι το φεστιβάλ μπορεί να αναδείξει διεθνώς την Αλόννησο και να στηρίξει τον τουρισμό της.
Η πραγματικότητα είναι πως η άφιξη του πρίγκιπα Αλβέρτου έχει ήδη διχάσει την τοπική κοινωνία, με τις απόψεις να κινούνται ανάμεσα στην αντίσταση απέναντι σε εξωγενείς παρεμβάσεις και την προσδοκία προβολής του νησιού σε διεθνές επίπεδο.
