Eκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης ΟΧΕ 39 του ΕΣΠΑ, που αφορά το προσκήνιο πολιτισμού και την ένταξη δήμων και ΑΜΚΕ στο πρόγραμμα, έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, παρουσία του κ. Δημήτρη Κουρέτα και του συμβούλου του σε θέματα πολιτισμού Γιώργου Ανδρέου. Αμφότεροι ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση ύψους 12 εκ. ευρώ, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά πανελληνίως που τα χρήματα αυτά θα λαμβάνονται από τους δημιουργούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν το έργο τους.

Αναλυτικότερα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, δηλώνοντας τα εξής: “Ανακοινώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα από την ένταξη διαφόρων δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό. Είναι η πρώτη φορά που Περιφέρεια στη χώρα χρηματοδοτεί τους δημιουργούς και όχι τις εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και πρέπει να βρει μιμητές κι από άλλες Περιφέρειες, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό να τον παράξουν. Είναι πολλά τα χρήματα του περιφερειακού προγράμματος, πλέον πήγε γύρω στα 12 εκατομμύρια, ώστε πολλοί δήμοι να κάνουν το δικό τους πρόγραμμα.”

Εν συνεχεία, ακολούθησε ο κ. Ανδρέου, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Το ΕΣΠΑ Νο 39 είναι μια πρωτοπόρα και καινοτόμα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε καμία άλλη της χώρας δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά χρηματοδοτούνται φορείς πολιτισμού, είτε πολιτιστικές δραστηριότητες των Δήμων και της Περιφέρειας, είτε ΑΜΚΕ που δραστηριοποιούνται χρόνια. Με ένα πενταετές πρόγραμμα κόστους και αξίας 12 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούνται φεστιβάλ, πολιτιστικές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, σε ένα υψηλότατο επίπεδο κι αυτό έχει τεράστια αξία για την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλίας. Θα δοθεί ένας διαφορετικός αέρας στα ζητήματα πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και ζητήματα τουρισμού – αθλητικών δραστηριοτήτων.”

Δείτε φωτογραφίες:

Αντώνης Νιανιάς – Γιάννης Μυλωνάς / φώτο – βίντεο: onlarissa.gr