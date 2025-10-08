Ένα απίστευτο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο του Βόλου, προκαλώντας την έκπληξη και τον τρόμο διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα οδηγός δικύκλου, κινούμενη στην συμβολή των οδών Ιωλκού με Αλεξάνδρας είδε ξαφνικά το μηχανάκι της να “κόβεται” κυριολεκτικά στη μέση εν κινήσει, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο οδόστρωμα. Η γυναίκα, η οποία φορούσε κράνος, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο υπέστη σοκ από το απρόσμενο συμβάν. Περαστικοί και οδηγοί έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να απομακρύνουν τα θραύσματα του δικύκλου από το δρόμο, προκειμένου να αποτραπεί νέο ατύχημα.

Το μηχανάκι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη θραύση στο πλαίσιο, πιθανόν λόγω φθοράς υλικού ή κακής συγκόλλησης, με αποτέλεσμα να σπάσει στα δύο κατά την κίνηση. Το γεγονός χαρακτηρίζεται σπάνιο, καθώς τα δίκυκλα είναι κατασκευασμένα να αντέχουν σε έντονες καταπονήσεις Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της αστοχίας του οχήματος, ενώ ειδικοί μηχανικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα ή παλαιότητα του σκελετού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ οδηγών δικύκλων, με πολλούς να επισημαίνουν την ανάγκη για τακτικό έλεγχο και συντήρηση των μηχανών, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι παλαιότερων ετών. Ευτυχώς, αυτή τη φορά, το συμβάν είχε αίσιο τέλος, με τη γυναίκα να γλιτώνει τα χειρότερα χάρη στην ψυχραιμία της και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.