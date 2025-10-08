Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Τρικάλων διοργανώνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.Ενημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού γύρω από κρίσιμα ζητήματα πρόληψης και φροντίδας ασθενών με καρκίνο.

Ομιλητές:

Μαρία Παπανικολάου , Νοσηλεύτρια – Υπάλληλος στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων.

Θέμα: «Ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα καρκινοπαθών».

, Νοσηλεύτρια – Υπάλληλος στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων. Θέμα: «Ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα καρκινοπαθών». Κωνσταντίνος Β. Κοτρώνης , MD, PhD

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων: Και όμως, γίνεται!».

, MD, PhD Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων: Και όμως, γίνεται!». Μαρία Καναρά, PhD,MD,MSc[2],FEBS, Διευθύντρια Τμήμα Μαστού – ΓΝΤ, Πρόεδρος Αντικαρκινικής Παράρτημα Τρικάλων

Θέμα: «Καρκίνος μαστού: Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές!».

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Μούσια, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος Γ.Ν.Τ και μέλος Δ.Σ Αντικαρκινικής Τρικάλων.

Με τη συμμετοχή του κοινού να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκδήλωσης, δίνοντας ζωντάνια και περιεχόμενο σε αυτή την πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η ημερίδα αποτελεί μια σημαντική δράση της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, που στόχο έχει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ασθενών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.