Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 6 έως 12 Οκτωβρίου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

1 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (06/10/2025) και τις ώρες 18:00΄– 01:00΄ : Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ. Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία.

Τρίτη (07/10/2025) και τις ώρες 18:00΄– 00:00: Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση.

Τετάρτη (08/10/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄ : Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι.

Πέμπτη (09/10/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄ : Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό.

Παρασκευή (10/10/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00’: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.

Κυριακή (12/10/2025) και τις ώρες 18:00 – 00:00: Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα.

2 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ