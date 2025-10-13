Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κυρίας Ρένας Καραλαριώτου με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, κ. Νίκο Παπαγεωργίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των δύο οργανισμών, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η μεταξύ τους συνέργεια, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης της περιοχής.

Η κα Καραλαριώτου τόνισε τη σημασία του ΤΕΕ ως συμβούλου της Πολιτείας σε τεχνικά θέματα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «η συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο και με τους συναδέλφους μηχανικούς είναι διαρκής και πολύτιμη. Η τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση των μηχανικών διαχρονικά αποτελούν εχέγγυο για τη διασφάλιση της ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη σχέση προς όφελος της αναπτυξιακής προοπτικής της Θεσσαλίας και των πολιτών της».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε τη διαθεσιμότητα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ να συνδράμει στο έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφέροντας: «Η άριστη επικοινωνία και η ειλικρινής σχέση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι θεμελιώδης. Στεκόμαστε πάντα αρωγοί, έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τις γνώσεις μας όπου αυτό απαιτείται. Η εξαιρετική σχέση με τη συνάδελφο – μηχανικό κυρία Καραλαριώτου, αλλά και η μακρά πορεία της στη δημόσια διοίκηση προμηνύουν μια παραγωγική συνεργασία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία διαβεβαίωση για τη συνέχιση της στενής και εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας.