Έντονη κινητικότητα και παρασκηνιακές διεργασίες παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες σε επιχειρηματικούς κύκλους για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, που θα διεξαχθούν αύριο Κυριακή, 12 Οκτωβρίου.



Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο όσο ποτέ άλλοτε, με τα βλέμματα να στρέφονται στην κάλπη μιας εκλογικής διαδικασίας που, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.

Αν και παραδοσιακά η διοίκηση της Τράπεζας προερχόταν από τον Νομό Τρικάλων, αυτή τη φορά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον και από Λαρισαίους υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν μία ισχυρότερη – από τα περασμένα χρόνια – εκπροσώπηση στο ανώτατο όργανο διοίκησης της Συνεταιριστικής.

Οι υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί χαρακτηρίζονται από πρόσωπα με ισχυρό επαγγελματικό αποτύπωμα και αναγνωρισμένη παρουσία στα επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης. Ορισμένοι εξ αυτών διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε θεσμικές θέσεις, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σοβαρότητας και κύρους γύρω από το «λαρισαϊκό μπλοκ». Συγκεκριμένα, υποψήφιοι από τη Λάρισα είναι συνολικά δέκα άτομα!

Παράγοντες της τοπικής αγοράς κάνουν λόγο για πρωτοφανή κινητοποίηση, με τη συμμετοχή των Λαρισαίων μελών να αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη των εκλογών του 2021. «Η Λάρισα δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει έναν περισσότερο ενεργό και ουσιώδη ρόλο στα πεπραγμένα της τράπεζας», σχολίασαν στο onlarissa.gr άνθρωποι που γνωρίζουν εκ των έσω τις ισορροπίες του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος.

Η αυξημένη συμμετοχή συνδέεται, όπως φαίνεται, με το έντονο ενδιαφέρον για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας, σε μια περίοδο που η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα, όπως την εξυγίανση του ενεργητικού, τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων και τη διατήρηση της σταθερότητας του συνεταιριστικού χαρακτήρα της.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμα της κάλπης της 12ης Οκτωβρίου δεν θα καθορίσει απλώς τα πρόσωπα του νέου Δ.Σ., αλλά ενδεχομένως και τη νέα γεωγραφία ισχύος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας – με τη Λάρισα να διεκδικεί πλέον θέση στο επίκεντρο των αποφάσεων.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες (με έντονο χρώμα από τη Λάρισα):

Υποψήφια Πλήρους Απασχόλησης Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ:

Λάππας Αναστάσιος Γάτος Δημήτριος Μάλαμας Κων/νος Τσικρικάς Φίλιππος Τσουτσουλόπουλος Ευτύχιος

Υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά:

Αλεξάκος Δημήτριος Βλιώρας Κωνσταντίνος Σπανός Κωνσταντίνος Τσόλας Δημήτριος

Υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Πληροφορική:

Γιαννούσης Κωνσταντίνος

Υποψήφια μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (ανεξάρτητα ή μη):

Βαρδούλης Μιχαήλ Βαρνάς Βασίλειος Γκουτελόπουλος Δημήτριος Καϊκης Ζαχαρίας Καλφούντζος Παναγιώτης Μιχαήλ Δημήτριος Μπραζιώτης Χρήστος Πλησιώτης Σωτήριος Σιούρας Χαρίλαος Στραφιώτης Δημήτριος

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr