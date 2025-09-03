Ο Διοικητής της Τροχαίας Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους. Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών κατά τις σχολικές μετακινήσεις. Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν ο έλεγχος των σχολικών λεωφορείων.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, τόνισε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την προώθηση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η συμμετοχή στελεχών της Τροχαίας ως εκπαιδευτών στο μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων των σχολείων με θέμα την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου). Μαθητές θα επισκεφθούν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή της οδού Ασκληπιού, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που προωθούν τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει την αμοιβαία δέσμευση των δύο φορέων για την προστασία των μαθητών και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στη σχολική κοινότητα.