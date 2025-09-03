Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΣ. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 88

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Μπαταγιάννη & Κωνστατνίνος Τεντολούρης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος Τεντολούρης, Γεώργιος Τεντολούρης.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.00 π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Γαρδίκι Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».