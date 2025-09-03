Τραγική ήταν η κατάληξη για τον 78χρονο από τον Αλμυρό που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων, καθώς κατέληξε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα όταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού οι γιατροί να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Ο 78χρονος έκανε εργασίες συντήρησης στο πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του όταν πιθανότατα ζαλίστηκε και έπεσε μέσα. Από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι, τα άκρα και τα πλευρά. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε πιθανολογείται ότι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κλινική του εικόνα και μολονότι είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν τελικά …δεν στάθηκε τυχερός.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, εάν δηλαδή πέθανε από τα τραύματα ή υπέστη ανακοπή, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, θα «αποφανθεί» η νεκροψία- νεκροτομή.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο. Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσέγγισε τον 78χρονο και τον ανέσυρε από το πηγάδι. Οταν τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.