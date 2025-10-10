Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, η Αλόννησος υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου AMoS Film Festival.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του Εξοχότατου Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, του επίτιμου Πρόξενου του Πριγκιπάτου του Μονακό κ. Βασίλειου Αποστολόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Πέτρου Βαρελίδη, του Δημάρχου Σκιάθου κ. Θεόδωρου Τζούμα και της Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ κας Μαρίας Παπαδοπούλου.

Η Αλόννησος γίνεται σημείο αναφοράς για τους φίλους του πολιτισμού, της τέχνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η φύση, η θάλασσα, ο πολιτισμός και ο άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μοναδικού ταξιδιού δημιουργίας και έμπνευσης.

Τo Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποτελεί ένα ακόμη φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας, εξωστρέφειας και πολιτιστικής ταυτότητας.

Η Αλόννησος, διεθνώς αναγνωρισμένος αειφόρος προορισμός, φιλοξενεί το φεστιβάλ αυτό μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, της μεγαλύτερης προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής στην Ευρώπη, καθώς και του πρώτου Υποθαλάσσιου Μουσείου, το Ναυάγιο της Περιστέρας.

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Παναγιώτης Αναγνώστου δήλωσε: «Το ταξίδι στην Αλόννησο της τέχνης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος εμπνέει τον άνθρωπο και διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες.»

Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχία του AMoS Film Festival. Ο πολιτισμός είναι ο πιο ισχυρός πρεσβευτής της Αλοννήσου, των Βορείων Σποράδων και της νησιωτικής Ελλάδας.