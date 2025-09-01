Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν τα μαθήματα χορού του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων.

Ο χορός είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα του σώματος της καρδιάς και του πνεύματος.

Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν πραγματικούς φάρους για τη χώρα από τους οποίους συντελείται σοβαροί εργασία με στόχους ιδανικά και συνήθως κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Ο εθελοντισμός του Δ.Σ Του Συλλόγου έρχεται να προσδώσει νόημα και περιεχόμενο σε πατριωτικές αξίες, όπως είναι η αγάπη για τον τόπο μας.

Σαράντα πέντε χρόνια προσφοράς έχει στο ενεργητικό του ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων μέσα από τα οποία συνέβαλε καθοριστικά στην

Πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής της ΑΡΓΙΘΕΑΣ.

Έχουμε χρέος λοιπόν, ν’ αφυπνίσουμε τους νέους μας και να στρέψουμε την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους στην παράδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Νηπίων

Δημοτικού

Γυμνασίου

ΑΝΔΡΏΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα μαθήματα χορού γίνονται κάθε Κυριακή 6-9 μ.μ

Διδάσκονται χοροί απ’ όλη την Ελλάδα.

Υπεύθυνος χορ/λος ο γνωστός και πιστός στην Παράδοση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ

Δύο μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου υπεύθυνα για τα χορευτικά κάθε Κυριακή παρακολουθούν τις πρόβες χορού.

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι ν’ αναπτύξουν οι χορευτές το ομαδικό πνεύμα και να εξοικειωθούν με τη μουσική, το χορό, το τραγούδι(ιδίως τα παιδιά)

Όσοι λοιπόν αγαπάτε την παράδοση στείλτε τα παιδιά σας στα χορευτικά να μάθουν παραδοσιακούς χορούς.. Σας περιμένουμε στις 22-Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 6 μ.μ

Κόστος για κάθε χορευτή 30 ευρώ μόνο όλο το χρόνο.

Τηλ. Επικοινωνίας κιν. 6972992217-24310 85651 & 34784

Έλλη Τσιρογιάννη

Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων