Είναι εύκολα προσβάσιμο, ήρεμο αλλά όχι απομονωμένο, μετουσιώνοντας το μοντέλο του σύγχρονου ελληνικού τουριστικού προορισμού. Στην καρδιά αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η μέριμνα για τους κατοίκους και τις ανάγκες του τόπου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της υγείας καθώς όπως επισημαίνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Άγγελος Τσιριγωτάκης, ο οποίος είναι και γιατρός στο επάγγελμα, ο Δήμος Ελαφονήσου έχει αποφασίσει και δίνει επίδομα 400 ευρώ επιπλέον στους αγροτικούς γιατρούς και επίδομα 700 ευρώ στους ειδικευμένους, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή τους στο νησί όλο τον χρόνο.

Για πρώτη φορά, η Ελαφόνησος διαθέτει όχι έναν αλλά τρεις γιατρούς -δύο αγροτικούς και έναν ειδικευμένο- ενώ σημαντική είναι και η ενίσχυση του εξοπλισμού με την απόκτηση δύο αναλυτών αίματος, που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Η ύπαρξη ασθενοφόρου στην Ελαφόνησο και η διασύνδεση του νησιού, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τα νοσοκομεία των Μολάων και της Σπάρτης, με έκτακτα δρομολόγια (των φέρι μποτ) που γίνονται σε μόλις 10 λεπτά, ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, η τουριστική κίνηση παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

Η Ελαφόνησος δεν είναι πια μόνο ένας αγαπημένος προορισμός για Έλληνες και Ευρωπαίους, αλλά και για τουρίστες από την Αμερική και την Ασία, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά. Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το πλήρως οργανωμένο κάμπινγκ στον Σίμο, που ήδη αυτή την περίοδο φιλοξενεί περίπου 200 αυτοκινούμενα -κυρίως από Ιταλία και λιγότερα από Γαλλία και Γερμανία.

Το νησί διαθέτει περίπου 5.000 κλίνες, ενώ άλλοι 2.000 επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν στο κάμπινγκ. Ακόμη και μέσα σε ένα τόσο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, η Ελαφόνησος προχωρά σε ουσιαστικές υποδομές: δημιουργήθηκε σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το master plan για τη δημιουργία μαρίνας. Ένα έργο που, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, θα ανοίξει νέες τουριστικές αγορές, καθώς το νησί βρίσκεται ακριβώς στη “στροφή” του Ιονίου με το Αιγαίο. «Η δημιουργία μαρίνας θα ενισχύσει και θα βελτιώσει το τουριστικό προφίλ του νησιού καθώς θα προσελκύσει νέες ομάδες τουριστών και θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Ελαφονήσου. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι η βασική πηγή τροφοδότησης της οικονομίας του νησιού και για το λόγο αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας», σημείωσε ο δήμαρχος Ελαφονήσου.