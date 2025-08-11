Συγκεκριμένα, το «N» είναι συντομογραφία του Near Field Communication (NFC) — μιας ασύρματης τεχνολογίας που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών σε πολύ κοντινή απόσταση, συνήθως μικρότερη των τεσσάρων εκατοστών.

Η NFC είναι το μέσο πίσω από τις ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού: όταν πληρώνετε σε καταστήματα ακουμπώντας το κινητό σας στο τερματικό POS, είναι αυτή η τεχνολογία που αναλαμβάνει τη διαδικασία. Εκτός από πληρωμές, χρησιμοποιείται και για σύνδεση με άλλες συσκευές όπως ακουστικά, ηχεία ή ακόμα και για μεταφορά αρχείων, γρήγορα και με ασφάλεια.

Παρόλο που πολλοί χρήστες την αγνοούν, η NFC δεν είναι νέα τεχνολογία. Είναι διαθέσιμη εδώ και χρόνια τόσο σε Android όσο και σε iPhone. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά στον τρόπο που εμφανίζεται η λειτουργία:

Στα iPhone , η NFC είναι πάντα ενεργή και δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο όταν χρησιμοποιείται.

, η NFC είναι και όταν χρησιμοποιείται. Στα Android , εμφανίζεται το χαρακτηριστικό εικονίδιο «N» όταν η τεχνολογία είναι ενεργή.

, εμφανίζεται το χαρακτηριστικό όταν η τεχνολογία είναι ενεργή. Σε συσκευές Samsung, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της NFC γίνεται μέσα από τις Γρήγορες Ρυθμίσεις, χωρίς πάντα να εμφανίζεται κάποιο σύμβολο στη γραμμή κατάστασης.

Συμπερασματικά, αν δείτε το σύμβολο «N» στο κινητό σας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το πιο πιθανό είναι ότι χρησιμοποιήσατε πρόσφατα την NFC, είτε για μια πληρωμή είτε για μια γρήγορη σύνδεση με άλλη συσκευή. Πρόκειται για ένα εργαλείο που κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη — και λειτουργεί συνήθως χωρίς καν να το αντιληφθούμε.