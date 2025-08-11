Η Σοφία Σεϊρλή κατά την παρουσία της στην παράσταση “Έγκλημα και Τιμωρία” του Θεάτρου Πορεία

Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της γνωστής ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή.

Η 77χρονη δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών της στους Φούρνους Κορσέων. Η ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

To Θέατρο Πορεία, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση:

Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Ολα όσα ζήσαμε μαζί θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή μας , μαζί με τους ρόλους που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε εμβληματικές μας παραστάσεις όπως η Μεγάλη Χίμαιρα, το Έγκλημα και τιμωρία.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη .

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο γνωστός σκηνοθέτης, Δημήμτρης Τάρλοου, με μια φωτογραφία από την παρουσία της στο έργο “Έγκλημα και Τιμωρία”.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Η τραγική σύμπτωση στην παραλία

Σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία. Τότε ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

