Εάν είσαι φυσική καστανή ή κινείσαι σε γήινες αποχρώσεις και αναζητάς μια fresh, καλοκαιρινή ανανέωση χωρίς δραστική αλλαγή, τα νέα trends στα μαλλιά για το καλοκαίρι του 2025 είναι κομμένα και ραμμένα για σένα.

Η εποχή επιβάλλει φωτεινότητα, διαφάνεια και υφή, χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου.

Οι hair colorists στρέφονται φέτος προς μια πιο ήπια, sophisticated προσέγγιση στο χρώμα. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγουν αποχρώσεις που αναδεικνύουν τη φυσικότητα των μαλλιών αντί να την καλύπτουν και το αποτέλεσμα μοιάζει με ένα φυσικό φίλτρο golden hour επάνω στα μαλλιά.

Τα τέσσερα μεγαλύτερα color trends για τις καστανές παίζουν ανάμεσα στη χρυσαφένια λάμψη, τη γήινη κομψότητα και τις πικάντικες αποχρώσεις. Το καλύτερο; Όλα είναι χαμηλής συντήρησης και υψηλής αισθητικής.

Editor’s tips: Επένδυσε σε ένα καλό σαμπουάν και conditioner (για βαμμένα μαλλιά_ και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα!

Summer hair colors for brunette:

Golden hour ombré

@daisyedgarjones

Η τεχνική ombré γίνεται πιο εκλεπτυσμένη, με το φως να ξεκινά απαλά από τις ρίζες και να κορυφώνεται σε χρυσαφένιες άκρες που θυμίζουν τον ήλιο λίγο πριν δύσει. Ιδανικό για καστανές που θέλουν φως, χωρίς full blonde μετάβαση.

Toffee balayage

@brycescarlett

Ζεστές καραμελένιες ανταύγειες αναμειγνύονται με το φυσικό καστανό και δημιουργούν extra βάθος στο χρώμα. Το αποτέλεσμα δείχνει πολυτελές αλλά ανεπιτήδευτο, σαν ένα glossy latte.

Raffia brunette

@brycescarlett

Το απόλυτο trend για φέτος. Ιδανικό για γυναίκες με πιο ψυχρούς υποτόνους που θέλουν κάτι μοντέρνο αλλά chic.

Cinnamon gloss

@brycescarlett

Τέλος, μια glossy στρώση στη γλυκιά απόχρωση της κανέλας μπορεί να δώσει ζωντάνια στα σκούρα μαλλιά χωρίς να τα ανοίξεις. Το φως παίζει στα μαλλιά και αναδεικνύει το καφέ χρώμα σε κάθε κίνηση.