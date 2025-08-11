Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα, σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Άγκυρα, στις 06:33.

Τι λέει ειδικός για τον μεγάλο σεισμό

Ο καθηγητής Δρ. Οσμάν Μπεκτάς, ο οποίος προηγουμένως είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για το Μπαλικεσίρ, αυτή τη φορά υπέδειξε μια διαφορετική πόλη.

Ο καθηγητής, ο οποίος είχε εκδώσει προειδοποιήσεις τον Μάιο για τη γραμμή του ρήγματος Simav όπου σημειώθηκε ο σεισμός, δήλωσε ότι ο σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει μεταφορά τάσης κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της περιοχής.

Ο καθηγητής Δρ. Μπεκτάς, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέστησε την προσοχή σε παλαιότερους σεισμούς. Ο Μπεκτάς δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ» και υπενθύμισε στο κοινό την οδυνηρή πραγματικότητα αυτού του ρήγματος λέγοντας: «Το ρήγμα Σιμάβ προκάλεσε τον σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στο Γκεντίζ το 1970».

Υποστηρίζοντας τις εξηγήσεις του με χάρτες που μοιράστηκε, ο καθηγητής Δρ. Μπεκτάς μίλησε ειδικά για μια πόλη.

«Το ρήγμα Uşak, που σχηματίστηκε από τα ρήγματα Simav και Gediz, προκάλεσε σεισμούς μεγέθους 6-7 Ρίχτερ το 1969, το 1970, το 1971, το 1995 και το 2002, με μερικά χρόνια καθυστερημένης μεταφοράς τάσεων. Δώστε προσοχή στις άκρες του ρήγματος, ειδικά δυτικά της Μανίσα!»