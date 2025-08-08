Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων πραγματοποίησαν παιδιά Ρομά την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025. Η επίσκεψη αφορούσε σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, που οι οικογένειές τους εντάσσονται στους ωφελούμενους των Παραρτημάτων Ρομά του Δήμου Τρικκαίων. Τη διοργάνωση επιμελήθηκαν τα εκπαιδευτικά στελέχη του Παραρτήματος Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο και Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι – Κέντρου Κοινότητας.

Η δράση περιλάμβανε ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου, στους οποίου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αθλητική ιστορία της περιοχής, να γνωρίσουν διακεκριμένους Τρικαλινούς αθλητές και να δουν από κοντά σημαντικά εκθέματα που σχετίζονται με ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προβολή βίντεο με στιγμιότυπα από την προετοιμασία και τις επιδόσεις των αθλητών, που ανέδειξαν τη σημασία της πειθαρχίας, της επιμονής και της ομαδικότητας στον αθλητισμό.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά, μέσω της γνωριμίας τους με θετικά πρότυπα και τη σύνδεσή τους με τον πολιτιστικό και αθλητικό πλούτο της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, η επαφή των παιδιών με το χώρο του αθλητισμού ενίσχυσε την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η ευγενής άμιλλα και η συνεργασία.

Το Παράρτημα Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο και Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι – Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».