Η έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς στις Σχολικές Μονάδες της Πύλης (Δ.Κ. Δήμου Πύλης) ξεκίνησε με τους καθιερωμένους Αγιασμούς την Πέμπτη 11Σεπτεμβρίου, παρουσία των μαθητών Εκπαιδευτικών και αρκετών γονιών, καθώς και του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Πλαστήρα.

Συγκεκριμένα τελέστηκαν Αγιασμοί στο Γυμνάσιο Πύλης, Λύκειο Πύλης, Νηπιαγωγείο Πύλης, ΕΠΑΛ Πύλης και Δημοτικό Σχολείο Πύλης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας στην ομιλία του ευχήθηκε Καλή Σχολική Χρονιά στα παιδιά στους Εκπαιδευτικούς και γονείς, υγεία πάνω από όλα σε εσάς στους Καθηγητές και στους Γονείς.

Ο Δήμος Πύλης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική Κοινότητα, φροντίζοντας για τις υποδομές και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η μόρφωση και η δημιουργικότητα να ανθίσουν.

Να επισημάνουμε ότι στους Αγιασμούς που τελέστηκαν στα υπόλοιπα διαμερίσματα του Δήμου Πύλης, παραβρέθηκαν Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπρόσωποι του Δήμου Πύλης.