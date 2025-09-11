Φθινόπωρο με νέες ρυθμίσεις για τις παραβάσεις στην κίνηση και στάθμευση οχημάτων, είναι το φετινό για όλη τη χώρα. Βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος 5029/2025) από το Υπουργείο Μεταφορών Η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων, ένα από τα παλαιότερα μουσικά σύνολα της περιοχής με έτος ίδρυσης το 1896, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών για τη νέα μουσική χρονιά. Η Φιλαρμονική υπάγεται στο Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Οι εγγραφές ξεκινούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18:00 – 20:00, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, στο κτίριο της Δωροθέας Σχολής (Στ. Σαράφη 42, Τρίκαλα).

Η Φιλαρμονική δέχεται νέες συμμετοχές από την ηλικία των 10 ετών και άνω, προσφέροντας δωρεάν διδασκαλία μουσικών οργάνων (πνευστών και κρουστών).

Η συμμετοχή στη Φιλαρμονική δεν είναι απλώς μια μουσική εκπαίδευση, αλλά και μια εμπειρία συνεργασίας, δημιουργίας και πολιτιστικής προσφοράς στην πόλη.

Γίνε ο ρυθμός της πόλης!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κτήριο Δωροθέας Σχολής, Στ. Σαράφη 42, Τρίκαλα

2431 074435

[email protected]