Στον σύλλογό μας έχει γίνει θεσμός κάθε καλοκαίρι να πηγαίνουμε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσουμε παράσταση αρχαίου δράματος. Για φέτος επιλέξαμε την Ηλέκτρα τού Σοφοκλή τού θεάτρου Νέα Πορεία με σκηνοθέτη τον Δημήτρη Ταρλοου.

Έτσι το Σάββατο 5 Ιουλίου ξεκινήσαμε το πρωί στις 7 από τα Τρίκαλα μία συντροφιά 71 ατόμων ένα μεγάλο λεωφορείο και ένα μικρό. Είχαμε δύο ενδιάμεσες στάσεις στα Καμένα Βούρλα και στον Ισθμό τής Κορίνθου για λίγη ξεκούραση.

Συντροφιά στο ταξίδι μας ή εξαιρετική μουσική επιλογή με πολύ μεράκι του προέδρου τού πολιτιστικού συλλόγου Γιώργου Κλειδωνοπούλου και φθάσαμε γύρω στις 3μμ στο Ναύπλιο.

Ελεύθερη ώρα για κολύμπι στη θάλασσα ή για ξεκούραση. Προσωπικά επέλεξα το δεύτερο για να είμαι ξεκούραστη για την παράσταση.

Στις 7:30 το απόγευμα αναχωρήσαμε για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με μια διαδρομή στον Αργολικό κάμπο μέσα σέ δάση από λιόδεντρα πού πρασινοχρυσιζαν στον ήλιο φθάσαμε στο θέατρο, πολύς κόσμος, ανηφορίσαμε για το θέατρο την ώρα πού ό ήλιος έγερνε στη δύση τού πανέμορφου τοπίου.

Μπαίνοντας στο θέατρο μία συγκίνηση αισθάνεσαι νοιώθοντας σπαράγματα μνήμης και ψιθύρους περασμένων εποχών.

Ή παράσταση εξαιρετική, ή Λουκία Μιχαλοπούλου ως Ηλέκτρα απέδωσε υπέροχα την ηρωίδα πού σκοπός τής ζωής της είναι ή εκδίκηση τής δολοφονίας τού πατέρα της Αγαμέμνονα από την μητέρα της και σύζυγό του Κλυταιμνήστρα και τού εραστή της Αιγισθου. Με την επιστροφή τού αδελφού της Ορέστη το σχέδιο τους πετυχαίνει και σκοτώνουν τούς ενόχους, για τον θάνατο τού πατέρα τους.

Ο Σοφοκλής τελειώνει εκεί το έργο του, χωρίς την προσωπική του τοποθέτηση και αξιολόγηση τής εκδίκησης.

Η σκηνοθεσία τού Ταρλοου πολύ καλή και όλοι οι ηθοποιοί απέδωσαν σωστά το ρόλο τους.

Γυρίσαμε στο Ναύπλιο όπου φάγαμε και γευθήκαμε ωραία παγωτά.

Το επόμενο πρωί μετά το πρωινό, είχαμε ελεύθερο χρόνο να τριγυρίσουμε στα δρομάκια τού Ναυπλίου με τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια.

Η συντροφιά μας χάρηκε το περπάτημα στο γραφικό Ναύπλιο την πρώτη πρωτεύουσα τού Ελληνικού Κράτους και επισκέψεις σε αρκετά αξιόλογα μουσεία και στην εκκλησία τού Αγ. Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ό Ι. Καποδίστριας.

Στις 3μ.μ. ξεκινήσαμε το ταξίδι τής επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις στα Μέγαρα και στα Καμένα Βούρλα.

Φτάσαμε στις 10:30 το βράδυ τής Κυριακής στην πόλη μας γεμάτοι από όμορφες στιγμές.

Καί στο ταξίδι τής επιστροφής οι μουσικές διαδρομές μας συντρόφευαν κάνοντας το ταξίδι μας άνετο και ευχάριστο τόσο που δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν επτά ώρες στο λεωφορείο, ακούγοντας μουσική από όλο τον κόσμο.

Ήταν ένα πολύ όμορφο διήμερο και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους συμμετείχαν για την άψογη συμπεριφορά τους και το καλό κλίμα που επικράτησε και πάνω απ’ όλους τον πρόεδρο τού συλλόγου κ. Γιώργο Κλειδωνοπουλο, για την άρτια διοργάνωση τής εκδρομής και την προσπάθειά του να είναι όλοι ικανοποιημένοι.

Υ. Γ. Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι σε μία καινούργια εξόρμηση.

ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑ