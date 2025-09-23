Τον καθιερωμένο Αγιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς πραγματοποίησε σήμερα η ομάδα μας στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης μας.

Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και μέρος της διοίκησης έδωσαν το παρών, με τον πάτερ Στέργιο Γιαννακό να τελεί την τελετή και να μεταφέρει τις ευχές του για υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες.

Με την παρουσία της μας τίμησε η κ. Έφη Λεβέντη, πρόεδρος της e-Trikala και φίλαθλος του ΑΟΤ, ενώ χαιρετισμό απέστειλε η κ. Μαρίνα Κοντοτόλη, εκφράζοντας τη στήριξή της στην προσπάθεια του συλλόγου.

Με αισιοδοξία, ενότητα και αγάπη για το άθλημα, ξεκινάμε μια νέα σεζόν, γεμάτη προκλήσεις αλλά και όμορφες στιγμές για όλους.

Καλή χρονιά ΑΟΤ!