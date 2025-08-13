Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδερφό & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 53

Κηδεύουμε την ΠΕΜΠΤΗ 14 Αυγούστου 2025 & Ώρα: 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Μουζακίου

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :

Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 14-8-2025 & ΩΡΑ: 10:30 Π.Μ.

