Στη Λάρισα εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 39χρονη αλλοδαπή, η οποία φέρεται να είχε αποσπάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένες σε Κρήτη και Λασίθι, παριστάνοντας την εισπράκτορα σε τηλεφωνικές απάτες.

Η δράστιδα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Ηράκλειο, λίγο πριν επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 58.700 ευρώ, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν σε 88χρονη και, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό και τη συναισθηματική της ευαλωτότητα, ζήτησαν χρήματα για δήθεν επείγουσα χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου που υποτίθεται ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Λίγο αργότερα, η 39χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι της ηλικιωμένης και παρέλαβε 60.000 ευρώ.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η ίδια γυναίκα είχε διαπράξει και παρόμοια απάτη στο Λασίθι στις 8 Αυγούστου, αποσπώντας 5.000 ευρώ από 92χρονη, με το ίδιο πρόσχημα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής της 39χρονης και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr