Σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου 80χρονος πρώην ναυτικός, κάτοικος Νέας Ιωνίας, για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η έφεσή του έχει αναστέλλουσα ισχύ μόνο υπό τον όρο να μην πλησιάσει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.

Το ιστορικό

Ο 80χρονος είναι χωρισμένος από τη σύζυγό του εδώ και 32 χρόνια. Η πρώην σύζυγός του ζει μόνιμα στη Γερμανία και επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές. Οι δύο πρώην σύζυγοι διαμένουν σε απέναντι σπίτια, σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.

Χθες το πρωί, η γυναίκα κάλεσε τεχνίτη για εργασίες στην αυλή της. Ο κατηγορούμενος, με τον οποίο έχει χρόνιες ιδιοκτησιακές διαφορές, την εξύβρισε και την προσέβαλε. Ο γιος του ζευγαριού, που διαμένει με τον πατέρα του, άκουσε τις φωνές και βγήκε να υπερασπιστεί τη μητέρα του. Σύμφωνα με τη μήνυση, μητέρα και γιος δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους. Ο 80χρονος συνελήφθη και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, ενώ υπέβαλε αργότερα μήνυση κατά του γιου του, η οποία δεν εμπίπτει σε αυτόφωρη διαδικασία.

Στο ακροατήριο

Ο γιος κατέθεσε ότι ο πατέρας του σήκωσε το χέρι προς τη μητέρα του και τους απείλησε λέγοντας: «Φύγε από εδώ, θα σου πάρω το κεφάλι». Υποστήριξε επίσης ότι δέχθηκε χτύπημα με μεταλλικό αντικείμενο στο χέρι.

Η πρώην σύζυγος κατέθεσε ότι η ζωή της με τον κατηγορούμενο ήταν γεμάτη βία, γεγονός που την οδήγησε να φύγει για τη Γερμανία. Ισχυρίστηκε ότι την εξύβρισε, την κατηγόρησε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και την απείλησε λέγοντας: «Αυτό που δεν σου έκανα τότε, θα το κάνω τώρα», παραπέμποντας σε περιστατικό του 2013, όταν, σύμφωνα με την ίδια, ο 80χρονος πυροβόλησε τη μητέρα της με καραμπίνα.

Ο κατηγορούμενος, που διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο –μεταξύ άλλων για οπλοκατοχή, οδήγηση χωρίς άδεια και παλαιότερη κακουργηματική κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της πεθεράς του– αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη του γιου του και ισχυρίστηκε ότι εκείνος τον τραυμάτισε στα πόδια «σαν τον Μοχάμεντ Αλί».

Η απόφαση

Αρχικά, το δικαστήριο τον απάλλαξε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και διέκοψε για να αναζητηθεί το ποινικό του μητρώο. Μετά την προσκόμισή του, τον έκρινε ένοχο για τις υπόλοιπες κατηγορίες και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέποντάς την σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα. Η αναστολή της έφεσης τέθηκε υπό τον όρο να μην προσεγγίσει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, thenewspaper.gr