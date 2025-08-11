Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Μεσημβρινός, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 π.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να πουν το τελευταίο «αντίο».

Τον αποχαιρετούν η αγαπημένη του φίλη Ειρήνη, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς, ενώ η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους μοιράστηκαν μαζί του στιγμές ζωής.