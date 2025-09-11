Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, βρέθηκε σήμερα κοντά στη σχολική κοινότητα, παρευρισκόμενη στα εγκαίνια και στον αγιασμό του Ειδικού Νηπιαγωγείου, του Ειδικού Δημοτικού και του ΕΕΕΕΚ Τρικάλων, καθώς και στο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας.

Η κ. Κοντοτόλη αντάλλαξε εγκάρδιες ευχές με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι η σχέση της με τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες είναι διαχρονική και πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, που καθημερινά δίνει έναν σημαντικό αγώνα με αγάπη και αφοσίωση.

Παράλληλα, συνεχάρη την Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος για τη δωρεά τους, που ενισχύει ουσιαστικά μια τόσο πολύτιμη υποδομή για τον τόπο μας.

«Η νέα σχολική χρονιά είναι μια καινούρια αρχή, γεμάτη όνειρα, στόχους και προκλήσεις. Εύχομαι στα παιδιά μας να προοδεύουν με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση το έργο τους και στους γονείς υπομονή και στήριξη σε κάθε βήμα των παιδιών τους. Η εκπαίδευση είναι το πολυτιμότερο εφόδιο για το μέλλον και οι επόμενες μέρες ανήκουν στα παιδιά», υπογράμμισε η Βουλευτής.