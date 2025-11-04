Πρόκειται για τη Γέφυρα Βενέτικου στην Εθνική Οδό Γρεβενών–Τρικάλων, η οποία παρέμενε κλειστή από τον Μάιο λόγω εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης και αποκατάστασης, αλλά από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.

Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμο τμήμα του οδικού άξονα Γρεβενών–Τρικάλων και ταυτόχρονα κομβικό σημείο σύνδεσης του δρόμου από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, γεγονός που την καθιστά ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 22 Μαΐου είχε αναγκάσει τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η γέφυρα θα άνοιγε ξανά στα τέλη Σεπτεμβρίου, η μικρή καθυστέρηση οφείλεται, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Αμανατίδης, στην καθυστερημένη παράδοση υλικών, όπως τα στηθαία ασφαλείας, από τον προμηθευτή στον ανάδοχο του έργου.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε επίσης ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η μακροχρόνια λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται επίσης πως πέρα από την κομβική του σημασία στις μετακίνησες κατοίκων και οχημάτων, το σημείο ξεχωρίζει και για τη μοναδική φυσική του ομορφιά. Ο ποταμός Βενέτικος διασχίζει μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους με εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς που θυμίζουν εκείνους των Μετεώρων.

Το στενό πέρασμα γνωστό ως «Πύλες του Βενέτικου» αποτελεί φυσικό όριο ανάμεσα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ στη θέση της σημερινής τσιμεντένιας γέφυρας υπήρχε παλαιότερα το πέτρινο μονότοξο «Γεφύρι του Μεγαλέξανδρου», το οποίο καταστράφηκε το 1947.

Η περιοχή έχει επίσης και πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενεί κατά καιρούς εκδηλώσεις και δράσεις, με πιο χαρακτηριστική το περασμά των εκατοντάδων Γάλλων οδηγών Peugeot 205 στο πλαίσιο του Europ’Raid, του μεγάλου ευρωπαϊκού περιπετειώδους αγώνα που τιμά το θρυλικό γαλλικό μοντέλο.