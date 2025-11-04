Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, άγνωστο άτομο φέρεται να τοποθέτησε δηλητήριο σε διάφορα σημεία της περιοχής, με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο δύο κατοικίδια σκυλιά, αρκετά αδέσποτα ζώα και γάτες που συνήθιζαν να τρέφονται από κατοίκους και καταστηματάρχες.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής, που ζητούν από τις αρχές να κινηθούν άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη. Οι κηδεμόνες των ζώων, συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό των τετράποδων φίλων τους, κάνουν λόγο για μια «πράξη απανθρωπιάς και ντροπής».

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί και αναμένεται να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η δηλητηρίαση ζώων αποτελεί κακούργημα, με βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα για τους δράστες.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι κάτοικοι καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρχές, προκειμένου να μπει τέλος σε αυτή τη βαρβαρότητα που απειλεί ζώα και ανθρώπους.