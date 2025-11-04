Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΤΣΑΛΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΕ

ΕΤΩΝ 74

Θανόντα κηδεύουμε με πολιτική κηδεία , την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ. στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στην αίθουσα Παραμονής Νεκρών του Γραφείου Τελετών «Παναγιώτου», που βρίσκεται στο 4ο χιλ. Τρικάλων Καρδίτσης στα Τρίκαλα, από 12.30μ.μ. ε ως 1.30μ.μ..

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Συλβί Τσάλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Τσάλας και Κασσιανή Βούκια, Μαρούσκα Τσάλα.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλλη, Χλόη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέλλα και Σωκράτης Τσαγκαδόπουλος, Πάρις Κουγιούτα – Αναγνωστοπούλου, Λέμη και Βασίλης Θεοδώρου, Βασίλης και Λίτσα Κουγιούτα.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».