Ο Γυμναστικός Σύλλογος του Δήμου Φαρκαδόνας προσκαλεί όλους — άντρες, γυναίκες και παιδιά — το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 3:00 μ.μ., στην πρώτη οργανωμένη πεζοπορία που πραγματοποιεί με τη συμμετοχή της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ. Κούμπου Παρασκευής, μέλους του Συλλόγου.

Η διαδρομή θα μας οδηγήσει στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγίτσα, έναν τόπο γεμάτο φυσική ομορφιά και ηρεμία. Μια υπέροχη ευκαιρία για άσκηση, επαφή με τη φύση και επικοινωνία, μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Πιθανά, να συναντήσουμε χελώνες, σκαθάρια με βέβαια τα κελαηδίσματα, που θα μας συνοδεύουν σ’ ένα περπάτημα με φιλοσοφία επανασύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον — εκεί όπου η απλότητα και η κίνηση γίνονται πηγή χαράς και ευεξίας.

Tόπος – σημείο εκκίνησης είναι “πιάτσα ταξί Φαρκαδόνας” στην πλατεία Φαρκαδόνας.