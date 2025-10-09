Ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, προχωρά στην υλοποίηση εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης των εξωτερικών επιφανειών, καθώς και ελαιοχρωματισμού με υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σαρακίνας. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της όψης και της αντοχής του ναού, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του. Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, που χτίστηκε με τις άοκνες προσπάθειες του π. Νικολάου Τσουρλή, αποκτά την τελική του μορφή μέσα από τις σημερινές εργασίες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον εφημέριο, π. Δημήτριο Τσολακίδη.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «Η στενή συνεργασία του Δήμου Μετεώρων με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο οδηγεί σε ένα ακόμη έργο με θρησκευτικό αποτύπωμα. Με σεβασμό στην τοπική μας κοινωνία και τις ανάγκες των ενοριών, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και αναδεικνύουν τους ιερούς μας χώρους. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου».

Οι εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σαρακίνας αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα της αγαστής συνεργασίας του Δήμου Μετεώρων και της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, με κοινό στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ενοριών.