«Αλληλεγγύη και Φροντίδα» στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων. Αυτός ήταν ο τίτλος της δράσης που υλοποιήθηκε στις δύο δομές του Δήμου Τρικκαίων την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία των εργαζομένων των δύο δομών με εθελόντριες κομμώτριες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του κτηρίου Κοινωνικών Δομών (Ομήρου 6), με τις κομμώτριες να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ωφελούμενων, προάγοντας την κοινωνική ενσωμάτωση οικονομικά αδύναμων ατόμων.

Η κ. Κουτελίδα Νατάσα και η κ. Σούλα Οικονόμου, επιμελήθηκαν τα κουρέματα καθώς και τον καλλωπισμό των ωφελούμενων των δύο Κοινωνικών Δομών, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα και ροφήματα.

Το «παρών» έδωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Τρικκαίων για θέματα ΑμεΑ κ. Βασίλης Τσιούτσιας, που ευχαρίστησαν τις εθελόντριες κομμώτριες και το προσωπικό των Δομών. Παρέστησαν επίσης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Στυλιανή Πελίγκου και η προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας της ίδιας Διεύθυνσης.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27».