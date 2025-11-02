Μετά από 3,5 χρόνια δικαιώθηκε η οικογένεια του αδικοχαμένου Λεωνίδα Δημούση, αφού ολοκληρώθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων, και μετά από τρεις μαραθώνιες συνεδριάσεις, η δίκη για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη στη γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ» στις 15 Μαίου 2022, με θύμα τον εργαζόμενο Λεωνίδα Δημούση, ετών 48, πατέρα δύο παιδιών. Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια δια παραλείψεως τελεσθείσα, δύο εκ των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας ήτοι οι: Γ.Γ. και Χ.Γ. καθώς και ο Προιστάμενος Βάρδιας Β.Μ. κρίθηκαν ένοχοι και επιβλήθηκε στον καθένα ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή, ενώ αθώος κρίθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος Χ.Ζ. τεχνικός ασφαλείας της εταιρείας. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση.

Να υπενθυμήσουμε ότι ο Λεωνίδας Δημούσης την Κυριακή 15 Μαίου 2022, είχε τραυματισθεί θανάσιμα ενώ εργαζόταν στην παραπάνω εταιρεία, καθώς παγιδεύτηκε ανάμεσα σε μηχάνημα αποστοιβαχτή και στοίβας καλουπιών, μεταφέρθηκε με καθυστέρηση στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή, λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, σκορπίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και όλη την κοινωνία. Άλλο ένα θύμα που πλήρωσε με τη ζωή του την μη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε εργοστασιακό χώρο