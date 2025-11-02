Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Ασπροκκλησιάς και σε ολόκληρο τον Δήμο Μετεώρων η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γκουλιάφα.

Ο Δημήτρης Γκουλιάφας, γνωστό και αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Καλαμπάκας, υπήρξε ποδοσφαιριστής του Άγιαξ Ασπροκκλησιάς, αφήνοντας πίσω του όμορφες στιγμές και φίλους που τον εκτιμούσαν για το ήθος και τον χαρακτήρα του.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας, η οποία και προχώρησε στην αναβολή του σημερινού αγώνα με την Πιαλεία, σε ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ Ασπροκκλησιάς στο Facebook:

Ο σημερινός αγώνας της ομάδας μας με την Πιαλεία αναβάλλεται.

Έφυγε για το μακρινό ταξίδι ένα παιδί του χωριού μας και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Δημήτρης Γκουλιάφας.

Τα λόγια είναι φτωχά μπροστά στον πόνο.

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους της Πιαλείας για την κατανόησή τους.

Πάνω απ’ όλα, προέχει η ανθρώπινη συνείδηση.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τακάα, καλό ταξίδι… για πάντα στις καρδιές μας.

Μια θέση στο γήπεδο θα είναι πάντα για σένα.