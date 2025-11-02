Σύμφωνα με την ίδια, το παιδάκι της άρχισε να κλαίει για λίγα λεπτά, όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή την ηλικία. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως ενόχλησε ορισμένες πελάτισσες, οι οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες, απευθύνθηκαν στη μητέρα με ενοχλητικές υποδείξεις, ζητώντας της να «ηρεμήσει το παιδί».

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν μία από τις ταμίες του σούπερ μάρκετ, απευθυνόμενη στη μητέρα με έντονο ύφος, της είπε: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, πως κάνει έτσι».

Η μητέρα, εμφανώς αμήχανη και πληγωμένη, πλήρωσε τα ψώνια της και αποχώρησε από το κατάστημα χωρίς να απαντήσει, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση. Ωστόσο, μιλώντας στο TheNewspaper.gr, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά τόσο ορισμένων πελατών όσο και της υπαλλήλου του σούπερ μάρκετ.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε μια πόλη όπως ο Βόλος, μια μητέρα θα δεχθεί επίθεση επειδή το παιδί της έκλαψε. Ήταν κουρασμένο, είχε ξυπνήσει νωρίς… Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τέτοια αγένεια. Αύριο θα απευθυνθώ επίσημα στον υπεύθυνο του καταστήματος και θα υποβάλλω σχετική καταγγελία για το περιστατικό», δήλωσε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποιοι πελάτες έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μητέρα, τονίζοντας ότι «τα παιδιά τριών ετών είναι φυσιολογικό να έχουν ξεσπάσματα» και πως «η ταμίας δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι, ειδικά απέναντι σε πελάτισσα που δεν δημιούργησε πρόβλημα».

ΠΗΓΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, The Newspaper