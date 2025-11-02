Την πρώτη Κυραική εκάστου Νοεμβρίου τιμάται η «Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας», όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία 23 χρόνια με την ψήφιση του Ν. 3454/2022 (άρθρο 7).

Στα Τρίκαλα διοικούντες, μέλη, φίλοι και εκπρόσωποι φορέων ήταν συνεπείς στο ετήσιο εκκλησιαστικό «ραντεβού», που δίνεται πάντα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας.

Έτσι, σήμερα το πρωί (2/11), τελέστηκε Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας σ’ έναν υπερπλήρη ναό. Ακολούθως, προσφέρθηκε κέρασμα στο παρακείμενο ενοριακό Πνευματικό Κέντρο. Προηγήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί…

Οι Πολύτεκνοι, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία καλούν τους υπευθύνους «να δώσουν με γενναιότητα λύσεις στα αιτήματά τους» διότι «σε λίγο δεν θα υπάρχει αύριο», έχουν Προστάτες τους Αγίους Συζύγους Τερέντιο & Νεονίλλη και τα Παιδιά τους Σάρβηλο, Νίτα, Ιέρακα, Θεόδουλο, Φώτιο, Βήλη & Ευνίκη.

Όπως διαβάζουμε στον “Ορθόδοξο Συναξαριστή”, ήταν μια πραγματική «κατ᾿ οἶκον ἐκκλησία». Οικογένεια αληθινά χριστιανική, με μια ψυχή, με μια καρδιά και το ίδιο φρόνημα. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ειδοποίησαν τους δύο συζύγους ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν. Τότε ο Τερέντιος και η Νεονίλλη αναρωτήθηκαν να φύγουν μακριά, προκειμένου να προστατέψουν τα παιδιά τους, ή να μείνουν και να περιμένουν με γενναιότητα οποιοδήποτε μαρτύριο; Οι πέντε γιοι και οι δύο θυγατέρες τους έδωσαν αποφασιστική απάντηση. Γιατί να φύγουν; Ο διωγμός είχε εξαπλωθεί παντού. Έπειτα, η αναχώρησή τους θα ενέσπειρε τον πανικό στους εκεί χριστιανούς. Και το σπουδαιότερο, η Εκκλησία δεν ενισχύεται από φυγάδες, αλλά από μάρτυρες και αθλητές. Έτσι, όλη η οικογένεια αποφάσισε να μείνει σταθερή στην απόφασή της. Και όλοι μαζί, αφού ομολόγησαν το Χριστό, πέθαναν με αποκεφαλισμό.

