Ο Δήμος Πύλης (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και ο Σύλλογος Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων (ΣΠΟΡΤ), σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού με μια “διαφορετική” πεζοπορία στον Παλαιοκαρύτη και το άνω τμήμα του Πορταϊκού Ποταμού, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε αυτή την πεζοπορία οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια των επιστημόνων και του ΣΠΟΡΤ θα ανακαλύψουν την σημασία του Γεωπάρκου για τη γεωλογική εξέλιξη της Θεσσαλίας, για την άγρια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για τον πολιτισμό της περιοχής.

Θα γίνει αναφορά στους γεωλογικούς σχηματισμούς που απαντώνται στον Πορταϊκό ποταμό, στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, στα πουλιά που παρατηρούνται το φθινόπωρο, σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και όλα αυτά με εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς τρόπους.

Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ. στην εκκλησία του Αη – Γιάννη Ροπωτού (δίπλα στη δριστέλα Ροπωτού), ως σημείο στάσης των οχημάτων και θα καταλήξει στην πασίγνωστη γέφυρα της Παλαιοκαρυάς. Η απόσταση από την εκκλησία ως τη γέφυρα είναι 2,7 χλμ., με μικρές υψομετρικές κλίσεις, γεγονός που την κάνει εφικτή ακόμη και για οικογένειες με μικρά παιδιά. Το μονοπάτι κινείται παράλληλα με τον δρόμο που οδηγεί στην Παλαιοκαρυά και είναι ασφαλές από τη διέλευση οχημάτων. Η διαδρομή θα πραγματοποιηθεί με την ατομική ευθύνη των συμμετεχόντων. Απαραίτητα θεωρούνται παπούτσια κατάλληλα για πεζοπορία, νερό, αδιάβροχο, σνακ, ενώ πολύ βοηθητική είναι και η χρήση μπατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλείτε στα τηλέφωνα του Δήμου Πύλης 2431350120, 6955490202(κα. Μακρυγιάννη Ελένη).