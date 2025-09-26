Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπασταύρου, προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας ξεκινά προκαταρκτική εξέταση που αφορά στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η απόφαση του εισαγγελέα ικανοποιεί το αίτημα που είχε καταθέσει ο κ. Ρούτσι, ο οποίος εδώ και δώδεκα ημέρες βρισκόταν σε απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, Ντένι, προκειμένου να προχωρήσουν περαιτέρω έρευνες.

Στη συνέχεια, αναμένεται να εξεταστούν και ανάλογα αιτήματα άλλων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας.