Το χρώμα και η υφή των κοπράνων επηρεάζονται από τη χολή, την ταχύτητα της πέψης και την παρουσία λοιμώξεων ή καταστάσεων δυσαπορρόφησης.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τις συχνές αιτίες της κίτρινης διάρροιας, τι μπορεί να σηματοδοτεί για την υγεία σας και τα καταλληλότερα βήματα που πρέπει να κάνετε.

Τι σημαίνει συνήθως η κίτρινη διάρροια;

Η κίτρινη διάρροια συνήθως υποδηλώνει ότι η τροφή κινείται πολύ γρήγορα μέσω του πεπτικού σωλήνα, εμποδίζοντας την σωστή απορρόφηση και τη διάσπαση από τη χολή.

Το κίτρινο χρώμα μπορεί να προκύψει από άπεπτα χολικά άλατα, δυσαπορρόφηση λιπών ή γαστρεντερικές λοιμώξεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κίτρινη διάρροια είναι βραχύβια, αλλά τα επίμονα συμπτώματα μπορεί να σηματοδοτούν πιο σοβαρές καταστάσεις.

Ποιες παθήσεις προκαλούν συνήθως κίτρινη διάρροια;

Η κίτρινη διάρροια μπορεί να προέρχεται από λοιμώξεις, σύνδρομα δυσαπορρόφησης ή προβλήματα που σχετίζονται με τη χολή.

Οι πιο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν:

Λαμβλίαση (λοίμωξη από Giardia): Μια παρασιτική λοίμωξη από μολυσμένο νερό ή τροφή

Κοιλιοκάκη: Η γλουτένη προκαλεί φλεγμονή και δυσαπορρόφηση στο λεπτό έντερο

Παγκρεατική ανεπάρκεια: Ανεπαρκή πεπτικά ένζυμα εμποδίζουν τη διάσπαση του λίπους

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS-D): Μερικά άτομα εμφανίζουν ταχεία εντερική διέλευση των τροφών

Μετά από χολοκυστεκτομή: Μετά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η χολή ρέει συνεχώς και μπορεί να προκαλέσει χαλαρά κίτρινα κόπρανα

Σύνδρομο βραχέος εντέρου: Η μειωμένη εντερική επιφάνεια οδηγεί σε κακή επαναρρόφηση θρεπτικών συστατικών και χολής

Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν την κίτρινη διάρροια;

Η κίτρινη διάρροια μπορεί να εμφανιστεί μόνη της ή με πρόσθετα συμπτώματα, τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό της υποκείμενης αιτίας.

Πιθανά σχετικά σημάδια:

Κοιλιακές κράμπες ή φούσκωμα

Λιπαρά ή δύσοσμα κόπρανα

Ναυτία ή απώλεια όρεξης

Κόπωση ή απώλεια βάρους

Συμπτώματα αφυδάτωσης όπως ξηροστομία ή ζάλη

Πυρετός, ειδικά σε λοιμώδη αίτια

Εάν αυτά τα συμπτώματα επιμένουν πέρα από λίγες ημέρες ή επιδεινωθούν, συνιστάται ιατρική αξιολόγηση.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν πρόκειται για προσωρινό πρόβλημα ή για κάτι σοβαρό;

Η βραχυπρόθεσμη κίτρινη διάρροια μετά από διατροφικές αλλαγές ή ήπια στομαχική διαταραχή είναι συνήθως ακίνδυνη.

Ωστόσο, ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν:

Η διάρροια επιμένει για περισσότερο από 3 ημέρες

Παρουσιάζετε απώλεια βάρους ή σημάδια υποσιτισμού

Τα κόπρανα φαίνονται λιπαρά ή επιπλέουν (σημάδια δυσαπορρόφησης λίπους)

Υπάρχει ιστορικό κοιλιοκάκης, χειρουργικής επέμβασης στη χοληδόχο κύστη ή διαταραχών του παγκρέατος

Η χρόνια κίτρινη διάρροια μπορεί να υποδηλώνει ένα λειτουργικό ή δομικό πρόβλημα στο πεπτικό σύστημα που απαιτεί στοχευμένη θεραπεία.

Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε κίτρινη διάρροια;

Η αρχική θεραπεία επικεντρώνεται στην ενυδάτωση και στον εντοπισμό πιθανών διατροφικών ή μολυσματικών παραγόντων.

Προτεινόμενες ενέργειες:

Πίνετε νερό και διαλύματα ηλεκτρολυτών για την πρόληψη της αφυδάτωσης

Ακολουθήστε μια ήπια, χαμηλή σε λιπαρά δίαιτα για 1-2 ημέρες

Αποφύγετε τα γαλακτοκομικά και την καφεΐνη, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα

Παρακολουθήστε τα συμπτώματα και τις αλλαγές στα κόπρανα για να ενημερώσετε σχετικά τον γιατρό

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε εξετάσεις κοπράνων, εξετάσεις αίματος ή απεικονιστικές εξετάσεις

Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με δυσαπορρόφηση ή ελλείψεις ενζύμων, η μακροπρόθεσμη διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει διατροφικές αλλαγές και ιατρικές θεραπείες.

Πώς διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η κίτρινη διάρροια;

Η διάγνωση βασίζεται σε ενδελεχή κλινική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού, των εξετάσεων κοπράνων και μερικές φορές σε ενδοσκόπηση ή απεικόνιση.

Τύπος εξέτασης Σκοπός Πότε χρησιμοποιείται Ανάλυση κοπράνων Ανιχνεύει παράσιτα, αίμα ή περιεκτικότητα σε λίπος Υποψία λοίμωξης ή δυσαπορρόφησης Εξετάσεις αίματος Έλεγχος για αναιμία, φλεγμονή ή δείκτες κοιλιοκάκης Ανεξήγητα χρόνια συμπτώματα Απεικόνιση (αξονική τομογραφία ή υπερηχογράφημα) Αξιολόγηση παγκρέατος, ήπατος και χοληφόρων οδών Εάν υπάρχει υποψία απόφραξης ή δομικού προβλήματος Ενδοσκόπηση ή βιοψία Εντοπίζει κοιλιοκάκη ή εντερική βλάβη Επίμονες ή ασαφείς περιπτώσεις

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και μπορεί να περιλαμβάνει αντιπαρασιτική φαρμακευτική αγωγή, διατροφικό πλάνο χωρίς γλουτένη, αντικατάσταση παγκρεατικών ενζύμων ή διαχείριση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν συγκεκριμένες τροφές να προκαλέσουν κίτρινη διάρροια;

Ναι. Τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, οι τεχνητές χρωστικές τροφίμων ή οι γρήγορες αλλαγές στη διατροφή μπορούν προσωρινά να επηρεάσουν το χρώμα και τη σύσταση των κοπράνων.

Είναι η κίτρινη διάρροια μεταδοτική;

Εάν προκαλείται από λοιμώξεις, όπως η λαμβλίαση, τότε ναι, μπορεί να είναι μεταδοτική. Η σωστή υγιεινή των χεριών και ο ασφαλής χειρισμός των τροφίμων είναι σημαντικά.

Υποδεικνύει η κίτρινη διάρροια ηπατικά προβλήματα;

Συνήθως όχι. Οι αλλαγές στα κόπρανα που σχετίζονται με το ήπαρ συνήθως οδηγούν σε ωχρά ή αργιλώδη κόπρανα. Ωστόσο, διαταραχές που σχετίζονται με τη χολή μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.

Τι γίνεται αν έχω κίτρινη διάρροια μετά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης;

Αυτό είναι συχνό και συχνά οφείλεται στη συνεχή ροή της χολής στα έντερα. Μια χαμηλή σε λιπαρά διατροφή και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Μπορεί το στρες ή το άγχος να προκαλέσουν κίτρινη διάρροια;

Ναι. Σε άτομα με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, το στρες μπορεί να προκαλέσει διάρροια και να μεταβάλει την επεξεργασία της χολής, οδηγώντας σε κίτρινα κόπρανα.

Συμπέρασμα

Η κίτρινη διάρροια μπορεί να είναι ανησυχητική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με μικρές πεπτικές αλλαγές ή βραχυπρόθεσμες λοιμώξεις. Ωστόσο, οι επίμονες ή σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενες παθήσεις όπως δυσαπορρόφηση, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή δυσλειτουργία του παγκρέατος.

