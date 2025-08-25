Ύστερα από 19 ημέρες ερευνών, η σορός του 43χρονου εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, από μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ. Το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε τον εντοπισμό, αναφέροντας ότι «με τη χρήση σόναρ και συστημάτων ROV βρέθηκε πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στον Χαλίτ Γιουκάι, στο σημείο της πιθανής σύγκρουσης».

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».

Συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και συσκευές ROV στο απόθεμα των δυτών, [το σώμα] εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στο πιθανό σημείο σύγκρουσης. Οι προσπάθειες για την ανάκτηση του σώματος του θύματος συνεχίζονται».

Η αγάπη για τη θάλασσα και η καριέρα στα σκάφη

Ο Γιουκάι γεννήθηκε το 1982 στην Κωνσταντινούπολη και από μικρός γοητεύτηκε από τα σκάφη και την ιστιοπλοΐα. Σχεδίασε το πρώτο του γιοτ σε ηλικία μόλις έξι ετών, ενώ το 2011 έκανε πράξη το όνειρό του, ιδρύοντας τη Mazu Yachts, η οποία γρήγορα ξεχώρισε στη διεθνή αγορά για τον σχεδιασμό και την καινοτομία.

Σύμφωνα με το CNN Türk, ανάμεσα στους πελάτες του περιλαμβάνονταν προσωπικότητες της Τουρκίας, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, η Ελληνίδα Rania Stypa, διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας.

Το μοιραίο ταξίδι και οι έρευνες

Ο επιχειρηματίας απέπλευσε στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο. Λίγες ώρες αργότερα η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Στις 5 Αυγούστου, το Λιμενικό εντόπισε το «Graywolf» βυθισμένο και κομμένο στα δύο κοντά στον Μαρμαρά.

Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σκάφος συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο. Εικόνες από το πλοίο έδειχναν σημάδια πρόσκρουσης, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το πλήρωμα να επιθεωρεί την πλώρη αμέσως μετά την πρόσδεση.

Ο 61χρονος καπετάνιος του φορτηγού, C.T., συνελήφθη με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια», αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και αργότερα συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ένιωσε «μια δόνηση» και είδε στη θάλασσα «κομμάτια ξύλου και μια λέμβο», χωρίς να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού

Η είδηση του θανάτου του Γιουκάι σκόρπισε θλίψη στη ναυπηγική κοινότητα. Η τουρκική εταιρεία Mengi Yay σε ανακοίνωσή της τόνισε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του για τη θάλασσα, το όραμα και τη φιλία του».

Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση της φίλης του, Αλεξάνδρας Ποντλίπνα, ιδρύτριας της N41 Yachts:

«Σπάνια συναντά κανείς ανθρώπους που δεν κάνουν απλώς τη δουλειά τους αλλά τη ζουν. Είναι σπαρακτικό ότι έφυγε τόσο νωρίς. Θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για τα σκάφη που δημιούργησε, αλλά και για τον τρόπο που ενσάρκωσε το πάθος και την αυθεντικότητα σε ό,τι έκανε».

