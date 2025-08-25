Οι δύο 15χρονοι είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της τήρησης των οδηγιών των ναυαγοσωστών και των προειδοποιητικών σημάτων ασφαλείας στις παραλίες
Η ναυαγοσώστρια που αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο προσπάθησε με σφυρίγματα να τους κατευθύνει προς την ακτή, ωστόσο, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Η ναυαγοσώστρια κατάφερε να προσεγγίσει τον έναν από τους δύο εφήβους, δίνοντάς του σωσίβιο για να τον συγκρατήσει στην επιφάνεια και να τον οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή.
