Την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στο Παλαιομονάστηρο και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία daniel στον Πορταϊκό ποταμό στην ΠΕ Τρικάλων από γέφυρα Κονδύλη ως γέφυρα Αγίου Βησσαρίωνα επιθεώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τον δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα, τους περιφερειακούς συμβούλους Θανάση Τσιάρα, Θανάση Ξάφο, Δημήτρη Δαλαμάγκα, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τον επικεφαλής αντιπολίτευσης του δήμου Θοδ. Χήρα, τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Πύλης Αλεξ. Τζιουβάρα, Παλαιομονάστηρου Θωμά Μπουτζιώλη ενημερώθηκε από τους εργολάβους για την πορεία των εργασιών σε δύο σημαντικά και πολλαπλής ωφελιμότητας έργα.

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Παλαιομονάστηρο

Αναλυτικότερα ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας «Κατσιάβας Χρ-Νάτσης Κ. Ο.Ε.» κ. Κατσιάβας ανέφερε στον κ. Κουρέτα ότι “εώς σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες για την δημιουργία της λιμνοδεξαμενής, η κατασκευή φρεατίων εξόδου νερού εντός της λιμνοδεξαμενής, ο καθαρισμός του χώρου όδευσης της διώρυγας μεταφοράς νερού σε αυτή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης της μεμβράνης εντός αυτής. Το έργο αναμένεται να αρδεύσει περί τα 1300 στρέμματα της περιοχής, με αγωγό pvc, μήκους 8 χλμ, ενώ η επιφάνεια της λιμνοδεξαμενής είναι 110.000 τ.μ. Η λιμνοξεδαμενή αναμένεται να ολοκληρωθεί και να είναι πλήρως λειτουργική περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, γιατί κατάφερε να ξεμπλοκάρει ένα «βαλτωμένο» έργο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για περιβαλλοντικούς και αρδευτικούς λόγους στην ευρύτερη περιοχή».

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 748.816,18 ευρώ, ενώ η νυν Περιφερειακή Αρχή, μετά την συμπληρωματική σύμβαση του έργου κατέβαλε το ποσό των 374.265.37 ευρώ, το οποίο θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής.

Αποκατάσταση ζημιών από γέφυρα Κονδύλη εώς γέφυρα Αγ. Βησσαρίωνα

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα ήταν οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των ζημιών του Πορταϊκού Ποταμού από τη θέση Γέφυρα Κονδύλη εως γέφυρα Αγ. Βησσαρίωνα. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών και υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 2.100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Χατζηγάκης Τεχνική ΑΕ» Γιώργο Χατζηγάκη «με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζονται στο τμήμα του Πορταϊκού Ποταμού οι εργασίες: καθαρισμός κοίτης ποταμού από μεταφερθέντα υλικά (απορρίμματα, μπάζα, βλάστηση) σε μήκος 2.400 m περίπου, από τη θέση Γέφυρα Κονδύλη εως γέφυρα Αγ. Βησσαρίωνα. Αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων, επισκευή και αποκατάσταση καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους ή συρματοκιβώτια, καθαίρεση και αποκατάσταση καταστραφεισών κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα ή συρματοκιβώτια, εργασίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα αναχώματα όπου απαιτείται, άρση προσχώσεων κάτω από τεχνικά έργα διάβασης υδατορεμάτων (οδικές γέφυρες).