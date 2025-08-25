Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στις 4 μ.μ. στη δεύτερη σήραγγα των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε στο τοιχίο της σήραγγας.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος καθώς και η πυροσβεστική η οποία δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός, ούτε τραυματισμός, παρά μόνο μεγάλη λαχτάρα για τον οδηγό.

φωτο αρχείου

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr